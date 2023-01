Spirale blu sopra le Hawaii: cristalli di carburante congelato. VIDEO

Non è la prima volta che una simile caratteristica circolare e luminosa è stata individuata dopo un lancio di SpaceX. Durante le passate apparizioni, gli osservatori spaziali avevano spiegato che la sagoma si forma quando lo stadio superiore del Falcon 9 scarica il carburante non necessario durante la sua lunga discesa nell’oceano

I precedenti

approfondimento

"La spirale sembra essere correlata al lancio di un nuovo satellite da parte dell'azienda SpaceX", hanno scritto i rappresentanti dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ). Un razzo Falcon 9, infatti, è decollato con successo dalla Cape Canaveral Space Force Station (in Florida) proprio intorno a quell'ora e stava trasportando un nuovo satellite GPS per la US Space Force. Non è la prima volta che una simile caratteristica circolare e luminosa viene individuata dopo un lancio. Durante le passate apparizioni, gli osservatori spaziali avevano spiegato che la sagoma a spirale si forma quando lo stadio superiore del Falcon 9 scarica il carburante non necessario durante la sua lunga discesa nell’oceano. “Lo stadio superiore probabilmente ha ruotato sul suo asse più lungo per stabilizzare l’orientamento, da qui la forma a spirale,” ha scritto SpaceWeather.com dopo un lancio nel giugno del 2022.