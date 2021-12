Nasa, la sonda Parker Solar Probe entra nell'atmosfera del Sole

"Per la prima volta nella storia, un veicolo spaziale ha 'toccato' il Sole". Lo annuncia la Nasa, spiegando che la sonda Parker Solar Probe "ha volato attraverso la parte più esterna dell'atmosfera del Sole, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici". La notizia è stata data in conferenza stampa in occasione del meeting dell'American Geophysical Union a New Orleans. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e sono in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal.