Balene preistoriche, in mostra ad Asti i cetacei 'padani'

E' stata inaugurata oggi e sarà visitabile fino al prossimo anno nell'ex chiesa del Gesù ad Asti, l'esposizione Balene Preistoriche, una delle più importanti collezioni europee di fossili di cetacei, ospitata dal Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano. In esposizione, per la prima volta, reperti fossili dei Cetacei più importanti rinvenuti in Piemonte, alcuni dei quali unici a livello mondiale. La collezione è arricchita da ricostruzioni a grandezza naturale dei cetacei, installazioni e un suggestivo video animato in 3D che racconta l'antico Mare Padano.