SpaceX Inspiration4, il lancio della Crew Dragon Resilience. VIDEO

E' partito poco dopo le 2 di notte ora italiana, le 20 ora locale, come previsto, il razzo SpaceX Falcon 9 di Elon Musk con a bordo, per la prima volta, un equipaggio di soli quattro civili senza alcun astronauta professionista (LE FOTO). Il razzo è decollato dal Kennedy Space Center in Florida per una missione di tre giorni in orbita intorno alla Terra, a un'altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale. A bordo una serie di esperimenti ma soprattutto il sogno dello spazio alla portata di chiunque se lo possa permettere.