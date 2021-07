Vega E: ESA firma con Avio un nuovo contratto da 118,8 milioni di euro

Il futuro di un razzo racchiuso in una lettera. Stiamo parlando di Vega E, dove Vega sta per sistema di lancio europeo ed E per Evoluzione. Vega opera dallo spazioporto europeo nella Guyana francese ed è in grado di trasportare satelliti leggeri posizionandoli su una o più orbite con un singolo lancio.

Gli obiettivi

Il contratto del valore di 118,8 milioni di euro firmato nella sede ESRIN dell’ESA a Frascati dal Direttore del trasporto spaziale dell'ESA Daniel Neuenschwander e da Giulio Ranzo, Amministratore delegato di Avio, guarda oltre il 2025. Obiettivo: incrementare le prestazioni del lanciatore partendo dagli elementi chiave di Vega- C, previsto sulla rampa di lancio per il suo primo volo nel 2022.