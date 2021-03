Scoperta lumaca in grado di staccarsi la testa e ricostruie il corpo

A fare la scoperta scientifica sono stati alcuni scienziati giapponesi che hanno individuato questa incredibile capacità di rigenerazione. Questi esemplari marini sembrano essere in grado di eseguire volontariamente la formidabile impresa, che si completa in appena un paio di settimane

Questi esemplari di lumache di mare, appartenenti al gruppo dei sacoglossi, possono far ricrescere un corpo completamente nuovo solo dalla propria testa. A fare la scoperta scientifica sono stati alcuni scienziati giapponesi che hanno individuato questa incredibile capacità di rigenerazione. Questi animali marini sembrano essere in grado di eseguire volontariamente la formidabile impresa, che si completa in appena un paio di settimane. Le due parti una volta scisse possono vivere due esistenze separate.

Lo studio

La maggior parte dei casi di rigenerazione animale conosciuti riguardano la sostituzione di singole parti del corpo danneggiate o perse per esempio a causa degli attacchi dei predatori. Si innesca in questi casi un meccanismo di sostituzione identica, per esempio di braccia, gambe o code. Lo studio giapponese ha evidenziato che la testa della lumaca può sopravvivere autonomamente per settimane grazie anche alla sua insolita capacità di fotosintesi (come le piante). Inoltre il corpo “decapitato” può anche continuare a vivere per giorni o addirittura mesi senza la testa.