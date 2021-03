Scoperto per la prima volta un uragano spaziale sopra il Polo Nord

A rivelare la scoperta sono stati i ricercatori dell’Università di Reading. Gli studiosi hanno utilizzato le informazioni trasmesse dai satelliti per individuare il fenomeno. Sono stati loro a capire che non si trattava di un normale vortice d’aria ma di gas ionizzato e plasma

Scoperto il primo uragano spaziale proprio sopra il Polo Nord. A confermarlo sono i ricercatori dell’Università di Reading, in Inghilterra, che hanno ripreso i dati raccolti nel 2014 dal team dell'Università cinese di Shandong che hanno utilizzato specifici satelliti per identificare il fenomeno. Gli scienziati, che hanno successivamente costruito un'immagine in 3D dell'evento, hanno così scoperto che non si trattava di un vortice d'aria ma di gas ionizzato al plasma: un vero e proprio uragano spaziale con una massa di 600 miglia di larghezza (pari a circa 965 km) che si trovava sopra il Polo Nord.