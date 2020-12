Tibet, tra i ghiacci le prove di antiche foreste subtropicali

In base ad un lavoro di ricerca condotto da un team di paleontologi cinesi, è stato possibile comprendere che circa 47 milioni di anni fa, l’area dell'altopiano del Qinghai-Tibet, situata oggi ad alta quota e caratterizzata da vari ghiacciai, fosse “coperta da una foresta lussureggiante e ricca di acqua e prati", come confermato da Su Tao, primo autore dello studio

Circa 47 milioni di anni fa, l’area dell'altopiano del Qinghai-Tibet, situata oggi ad alta quota, ospitava lussureggianti foreste subtropicali. A certificarlo, una missione esplorativa che ha visto protagonista un team di paleontologi cinesi, i cui risultati sono pubblicati in una ricerca apparsa sulla rivista statunitense "Proceedings of the National Academy of Sciences" (Pnas).