Per Halloween appuntamento con la Luna Blu. DIRETTA

Come mai Luna Blu?

approfondimento

“Questo termine colorato è in realtà il risultato di una gaffe legata al calendario che si è fatta strada nelle pagine di Sky & Telescope nel marzo 1946” spiega Diana Hannikainen, editor di Sky & Telescope. “Da lì si è diffuso nel mondo”. “È infatti molto raro che la Luna sia davvero blu: può succedere quando le eruzioni vulcaniche o gli incendi boschivi rilasciano molto fumo e polvere fine nell’atmosfera” spiegano gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica. Serate come questa sono rare, visto che l’evento si verifica di media quasi ogni tre anni, 2,7 per la precisione.

Luna piena per 13 volte in un anno

“In media abbiamo una luna piena al mese in quanto il nostro satellite impiega 29,5 giorni per completare il suo ciclo, ossia poco meno di un mese. Per questo motivo accade che, di tanto in tanto, abbiamo 13 volte la luna piena in un anno”, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. “A volte – prosegue - accade che la Luna blu sia la seconda luna piena in un mese, in altri casi è la quarta di una stagione”. Ed è qui che entra in gioco il nome “Luna Blu”: per alcuni è la seconda luna piena di un dato mese, per altre persone la terza luna piena di una stagione che ne ha quattro. Per quanto riguarda questo ottobre 2020, è la seconda del mese.