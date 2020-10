Scoperta sulla Luna, oggi lo storico annuncio della Nasa

Mancano solo poche ore alla conferenza stampa in cui la Nasa annuncerà una nuova scoperta riguardante la Luna. Alle 17:00 (ora italiana) il mondo intero verrà messo al corrente di quanto individuato tramite lo strumento SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), l’osservatorio aeromobile più grande del mondo, dotato di un telescopio a infrarossi del diametro di 2,5 metri. Per ora l’agenzia spaziale statunitense non ha fornito alcuna anticipazione su quanto verrà rivelato nel corso della conferenza stampa, tuttavia sul proprio sito ufficiale ha spiegato che la scoperta in questione darà un contributo importante ai suoi sforzi volti a ottenere una migliore comprensione della Luna e portare avanti l’esplorazione dello spazio profondo. Sembra molto probabile, dunque, un legame con la missione Artemis.