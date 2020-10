New York, venduto all'asta per 27 milioni di euro il T-Rex Stan

Ventisette milioni di euro. Tanto è costato Stan all’acquirente che l’ha comprato da Christies, a New York, al culmine di una folle asta al rialzo partita da un valore stimato nell’ordine di 6-8 milioni di dollari e arrivata fino a 31,8 commissioni e tasse incluse. Una cifra altissima, quasi quadrupla rispetto al precedente record per un fossile di dinosauro, realizzato nel 1997 da Sotheby’s per Sue, lo scheletro di T-Rex più completo al mondo, con 250 ossa originali su 380. Stan, in quanto a pezzi originali, si ferma a 188 ossa, eppure è una celebrità. Nel dicembre del 2018 fu ospite per qualche settimana della Stazione Centrale di Milano, dove fece bella mostra di sé prestandosi ai selfie di curiosi e appassionati.

Un esemplare di 67 milioni di anni fa

Sul nome dell’acquirente resta il più rigoroso riserbo, non la storia di Stan, del quale si ipotizza persino l'età al tempo della morte: 20 anni. Il maestoso tirannosauro di circa 67 milioni di anni fa è stato ritrovato nel 1987 dal paleontologo Stan Sacrison, nel South Dakota, estratto completamente nel 1992 al termine di un lungo e difficile scavo, e messo all’asta dal Black Hills Institute dello stesso Stato americano, dove è stato esposto e studiato per vent’anni. L’esemplare, tra i più studiati e riprodotti di tutto il mondo, rimarrà ora unico nel suo genere: chi l’ha comprato, infatti, non potrà riprodurne modelli 3D