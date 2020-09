Torna la Notte della Luna, domani eventi in tutta Italia

Domani, sabato 26 settembre, si svolgerà l’iniziativa “International Observe the Moon Night”, organizzata dalla Nasa per promuovere l’osservazione e la scoperta delle caratteristiche della Luna. Per l’occasione, in tutto il mondo si svolgeranno numerosi eventi e l’Italia non farà eccezione. Dal Nord al Sud del Paese, infatti, sono in corso i preparativi per tante iniziative diverse.