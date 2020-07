Australia, nomi da supereroi Marvel per nuove specie di insetti. VIDEO

Gli insetti chiamati con nomi dei supereroi Marvel

Tra gli insetti che hanno ricevuto nomi di supereroi, troviamo la mosca Thor in omaggio al Dio del tuono che lotta per salvare la Terra dalle forze del male, interpretato nella serie da Chris Hemsworth. Il suo nome scientifico è "Daptolestes bronteflavus", che deriva dal latino, come la maggior parte dei nomi scelti dagli esperti di CSIRO, e si traduce in "tuono biondo".

La mosca di Thor, come riporta la Cnn, ha macchie d'oro e marrone chiaro su corpo, antenne e viso, che ricordano i capelli biondi di Thor e le caratteristiche dorate sui suoi abiti.

C’è anche la mosca Loki, in onore del Dio dell’inganno, il cui nome scientifico è "Daptolestes illusiolautus", che significa “elegante inganno”. Loki, interpretato da Tom Hiddleston, simula la propria morte, tradisce altri personaggi e usa illusioni visive.

Anche alla Vedova Nera è stata “dedicata” una mosca. Si chiama “Daptolestes feminategus", che sta per “donna che indossa pelle”, in riferimento all'iconico abito di pelle di Scarlett Johansson indossato nei film Marvel.

C’è anche la mosca di Deadpool, di colore rosso-arancio e nero, con segni simili alla maschera del personaggio Marvel.

"Abbiamo scelto il nome Humorolethalis sergius (per Deadpool). È derivato dalle parole latine “humorosus”, che significa bagnato o umido, e “lethalis” che significa morto", ha spiegato Bryan Lessard.

L’insetto dedicato a Deadpool è una nuova specie di mosca di ladro, "assassini del mondo degli insetti", adatti all'antieroe mercenario.

Infine, gli scienziati australiani hanno assegnato a una nuova specie mosca un nome in onore al defunto visionario della Marvel Comics, Stan Lee. Denominata "Daptolestes leei", presenta sul viso segni che ricordano i caratteristici occhiali da sole e i baffi bianchi di Lee.