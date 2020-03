Coronavirus, Luca Parmitano: “Non bisogna farsi prendere dal panico”

Dopo alcune settimane dalla conclusione della missione Beyond, oggi, giovedì 5 marzo, Luca Parmitano ha risposto alle domande della stampa italiana sulla sua esperienza nello spazio. La diretta da Houston, organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), ha permesso all’astronauta di raccontare i mesi trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), di cui è stato anche il primo comandante italiano.

La vita in orbita

Parlando con i giornalisti riuniti nella sede dell’Asi, AstroLuca ha spiegato che l’aspetto più impegnativo della missione Beyond è stato crescere come comandante e Leader della Stazione. “Sono arrivato sulla stazione spaziale da veterano, ma unendomi a un equipaggio esperto di sistemi e condotta, ho dovuto cambiare approccio, in quanto c’erano aspettative diverse rispetto alle altre missioni a cui ho preso parte”. Soffermandosi sulla sua permanenza in orbita, l’astronauta ha spiegato che si tratta di una di quelle esperienza in cui la realtà supera ogni immaginazione. “La realtà supera i sogni: la mia idea di vivere in orbita prima di diventare astronauta era un mosaico di immagini prese dai cartoni animati giapponesi. Non avendo una mia visione personale, era un’idea presa in prestito. Dopo averla vissuta di persona, posso dir che è un’esperienza al di la dei sogni: non c’è cosa più bella di poter dire che la realtà è ancora più immersiva”. Per quanto riguarda gli impegni futuri, Parmitano non è sceso troppo nei dettagli limitandosi a dire che, dopo essere rimasto sotto i riflettori per svariati mesi, per un po’ avrà un ruolo in più “dietro le quinte”, con cui supporterà i colleghi impegnati a prepararsi per i prossimi voli.

L’epidemia di coronavirus

Durante la conferenza stampa, Parmitano ha anche parlato dell’epidemia di coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24). “È importante non farsi prendere dal panico: in Italia c’è un sistema sanitario tra i più all’avanguardia al mondo. Abbiamo esperti che stanno lavorando per contenere l’espansione del virus e dobbiamo avere fiducia nelle loro capacità. Sulla Stazione Spaziale Internazionale abbiamo condotto esperimenti che riguardano i virus, ma il Covid-10 è troppo recente per creare un esperimento da effettuare sull’Iss”. AstroLuca aggiunge che è importante non credere alla fake news e fidarsi della informazioni fornite dagli esperti.