Google, mostra online interattiva su scoperte e invenzioni

"Dai primi utensili in pietra fino alla carta, dal motore a vapore alle onde radio, da Internet alle emoji o al viaggio nello spazio, le nuove invenzioni hanno permesso di dare vita a quello che prima era solo fantasia e hanno dato forma alla nostra società". Con queste parole Google Arts & Culture ha presentato il suo ultimo progetto: si chiama "Tutto inizia da un’idea" ed è la più vasta mostra online mai curata sulle più grandi scoperte e innovazioni della storia dell’uomo, con 350 mostre interattive realizzate grazie a oltre 110 istituzioni di 23 diversi paesi, tra cui 10 partner italiani.

Esplorare le scoperte che hanno plasmato il mondo

Il progetto vuole celebrare gli oggetti che sono entrati a far parte della nostra quotidianità, ideati e realizzati da inventori, scienziati e sognatori visionari.

"Invitiamo tutti a partecipare al debutto di un nuovo progetto che celebra l'innovazione e la scienza. Attraverso le storie stimolanti, e a volte sorprendenti, di oltre 100 partner, è possibile esplorare le invenzioni e le scoperte che hanno plasmato il mondo di oggi. 'Tutto Inizia da un’idea' è una mostra che mette in risalto quel primo tentativo, quell'idea, quel viaggio che permette la realizzazione di un sogno, e speriamo che darà alle persone uno stimolo in più per raggiungere il proprio momento eureka", ha dichiarato Amit Sood, direttore di Google Arts & Culture.

Conoscere i grandi scienziati

Dal portale della mostra si potrà accedere a Street View per percorrere i luoghi dove sono avvenute le più grandi scoperte, come i laboratori del Cern o la Stazione Spaziale Internazionale, oppure osservare e zoomare su oltre 200mila oggetti e manufatti digitalizzati in alta definizione. Inoltre, gli utenti potranno scoprire tutto sulle grandi invenzioni della storia, ascoltare importanti scienziati, incontrare Albert Einstein, Marie Curie e altri grandi innovatori che che hanno segnato la storia dell’umanità, tra i quali anche gli italiani Galileo Galilei, Virginio Schiapparelli, Guglielmo Marconi fino ad arrivare a Camilo e Adriano Olivetti.

L’app del Cern e gli archivi Nasa

Nel progetto rientra anche il lancio della nuova app di realtà aumentata sul Big Bang, sviluppata dal Cern, con la quale si potrà osservare la nascita e l’evoluzione dell’universo a 360 gradi. Tramite il Machine Learning di Google, si potrà anche sfogliare i vasti archivi della Nasa, con oltre 127mila immagini digitalizzate, e fare un viaggio all’interno dell’ormai pensionato Space Shuttle.