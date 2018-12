Scoperti nuovi resti del leone australiano, il "Thyalacoleo carnifex" ovvero il "leone marsupiale", in due grotte nell'area meridionale del Paese. L'esemplare, un abile cacciatore dalla coda molto robusta, è stato descritto sulla rivista Plos One da un team composto da ricercatori della Flinders University e del South Australia Museum di Adelaide in Australia.



Dove sono stati ritrovati i resti

I nuovi fossili sono stati ritrovati nella grotta di Komatsu a Naracoorte, nel sud dell'Australia e in quella Flight Star a Nullarbor Plain, regione arida dell'Australia centro meridionale. I ricercatori hanno recuperato i primi resti noti della coda e della clavicola del leone, grazie ai quali sono riusciti a riscotruire per la prima volta l'intero scheletro di questo esemplare.

Le capacità del leone australiano

Le nuove informazioni raccolte attraverso i resti fossili hanno permesso ai ricercatori di riesaminare la biomeccanica del Thyalacoleo e confrontare la sua anatomia con quella dei marsupiali viventi. L'analisi comparativa ha permesso di raggiungere nuove conclusioni sulla biologia e sul comportamento del leone marsupiale. La sua coda sembra essere stata rigida e molto muscolosa. Probabilmente sarebbe stata adoperata, insieme agli arti posteriori, come un cavalletto per sostenere il corpo mentre liberava gli arti anteriori per cacciare o saltare, così come fanno molti marsupiali viventi. L'analisi suggerisce, inoltre, che il Thylacoleo aveva dei lombari anch'essi rigidi e arti anteriori ancorati da forti clavicole. Queste caratteristiche, secondo i ricercatori, lo avrebbero reso poco adatto all'inseguimento delle prede, ma molto abile nella caccia di agguato.