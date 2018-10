Partita la missione Bepi Colombo: scoprirà i segreti di Mercurio

Un viaggio verso Mercurio, per scoprire i segreti del pianeta più vicino al sole. È partita la missione Bepi Colombo, lanciata con un Ariane 5 Eca dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Organizzata dalle agenzie spaziali di Europa (Esa) e Giappone (Jaxa), con un importante contributo italiano, è una prima assoluta per l'Europa e una grande sfida per l’Agenzia spaziale italiana (Asi), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’università Sapienza di Roma, oltre che per l'industria, grazie al gruppo Leonardo.

La missione Bepi Colombo, Esa: "Molto fiduciosi"

L'Ariane 5 si è alzato illuminando il cielo buio sopra la foresta, in un lancio perfetto. Poi, come un ovale luminoso, ha sfrecciato ruotando verso Est per raggiungere la posizione prevista sull'orbita. A 17 minuti dal lancio, il segnale è stato acquisito dalla stazione di Libreville. Poi, dopo 26 minuti e 47 secondi il veicolo e il lanciatore si sono separati e ancora circa dieci minuti più tardi si sono aperti i grandi pannelli solari, lunghi 30 metri. "Questo è solo il primo passo e molte cose ancora possono andare storte in questa missione complessa, ma siamo molto fiduciosi", ha detto il direttore generale dell'Esa, Ian Woerner. "Senza dubbio è cominciata una missione straordinaria", ha osservato il presidente dell'Asi, Roberto Battiston. "Adesso - ha aggiunto - i quattro strumenti italiani, sui 16 della missione, si preparano a raccogliere una messe di dati e già durante il viaggio comincerà l'esperimento di radioscienza che permetterà di verificare la teoria della relatività generale".