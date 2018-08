Il primo respiro della vita sulla Terra? Fatto di ferro e zolfo

Ferro e zolfo sono stati fondamentali per la nascita della vita sulla Terra, circa 4 miliardi di anni fa. Lo dice una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Catalysis, coordinata da Sheref Mansy dell'Università di Trento, con prima firma Claudia Bonfio e finanziata dalle Fondazioni Simons e Fondazione Giovanni Armenise Harvard. Lo studio ipotizza un percorso che porta dai catalizzatori di peptidi ferro-zolfo, che esistevano prima dell'avvento della vita sul pianeta, fino alle gradazioni di ph che presentano gli organismi viventi.



La ricerca

I peptidi ferro-zolfo, composti chimici dal peso molecolare particolarmente ridotto, sono stati fondamentali secondo la ricerca per l'attivazione dei processi chimici che hanno portato alla nascita della vita. Essi accettano elettroni dal Nadh (Nicotinammide adenina dinucleotide) in modo mediato solo parzialmente dalle interazioni ioniche. Gli elettroni passano quindi ad un "accettore di elettroni", come idrogeno o perossido, o a un vettore intermedio come l’ubichinone o vitamina Q. La riduzione di perossido di idrogeno porta alla produzione di idrossido, che poi contribuisce alla formazione dei cosiddetti gradienti di pH, meccanismi chimici che permettono la comunicazione tra le membrane cellulari. Si tratta di un processo fondamentale per la raccolta da parte delle cellule di energia, da cui dipende l'attività metabolica, che tiene in vita gli organismi.



La vita su Marte



Lo studio apre nuovi scenari anche sulla possibilità che ci siano forme di vita al di fuori della Terra: "Marte è rosso a causa del ferro presente sul suolo in quantità maggiori rispetto a quello terrestre. E visto che anche lo zolfo è importante sul pianeta rosso, non sarei sorpreso se si scoprissero forme di vita primordiali basate sulla chimica ferro-zolfo", commenta Sheref Mansy.