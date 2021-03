Malattia endemica: cosa significa? La spiegazione dell'Iss

Cos'è una malattia endemica? Come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità sul portale Epicentro, una malattia infettiva può manifestarsi in una popolazione in forma epidemica, endemica o sporadica. In particolare, una malattia si considera endemica quando "l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo".

Prima di chiarire le diverse forme in cui può manifestarsi una malattia infettiva è opportuno partire dalla sua definizione: è una patologia causata da agenti microbici che entrano in contatto con un individuo, si riproducono e causano un’alterazione funzionale. Come precisato dall'Iss, una malattia infettiva è quindi il risultato della "complessa interazione tra il sistema immunitario e l'organismo estraneo".



Quali sono le cause delle malattie infettive?



Le malattie infettive possono essere causate principalmente da batteri, virus e funghi.

Quando il corpo umano viene a contatto con un germe si difende adottando sistemi di mantenimento del proprio equilibrio interno. Dopo una prima barriera costituita dalla cute e dalle mucose, spetta al sistema immunitario provvedere alle difese contro gli agenti microbici.

Quanto alla trasmissione, le malattie infettive si distinguono in "contagiose" e "non contagiose". Quelle contagiose sono causate da agenti patogeni che, in modo diretto o indiretto, vengono trasmessi ad altri soggetti recettivi. Invece, nelle malattie infettive non contagiose la trasmissione richiede l’intervento di appositi vettori o di particolari circostanze.



Manifestazione delle malattie infettive



Come precisato dall'Iss, dal punto di vista epidemiologico, le malattie infettive hanno caratteristiche diverse di diffusione: ci sono malattie molto contagiose e altre che lo sono meno. In particolare, in base alla suscettibilità della popolazione e alla circolazione del germe, una malattia infettiva può manifestarsi in una popolazione in forma epidemica, endemica o sporadica.



Epidemia



L’epidemia, come riporta l’Iss “si verifica quando un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia aumenta rapidamente in breve tempo”. Perché questo sia possibile, è necessario che la popolazione colpita sia costituita da abbastanza soggetti suscettibili all’infezione, provocando “un aumento del numero dei casi oltre l’atteso in una particolare area e in uno specifico intervallo temporale”.



Endemia



Come detto, si parla, invece, di malattia endemica quando l’agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo.



Sporadicità



Il caso sporadico, invece, è quello che si manifesta in una popolazione in cui una certa malattia non è stabilmente presente. Tuttavia, come precisato sul portale Epicentro, "alcune malattie infettive non contagiose, abitualmente sporadiche (come il tetano), sono causate da microrganismi stabilmente presenti nel territorio. In questi casi, i germi sono confinati nei loro serbatoi naturali e solo eccezionalmente penetrano in un ospite umano dando luogo alla malattia".