Giornata Mondiale della vista: i sintomi spia da non sottovalutare

Lampi di luce, vista sfocata o perdita improvvisa della visione: alcuni sintomi possono essere il segnale di un problema da non trascurare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, i campanelli d’allarme e perché la prevenzione è importante a ogni età

Occhi secchi, vista sfocata, lampi di luce o improvvisi puntini neri davanti agli occhi: alcuni disturbi possono essere passeggeri, altri invece meritano un controllo. Giovedì 8 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista, promossa in Italia dalla Fondazione IAPB Italia ETS, con iniziative, consulenze e controlli oculistici gratuiti in 90 città.

La prevenzione

La salute degli occhi è una questione che riguarda tutte le età. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 2,2 miliardi di persone nel mondo convivono con una riduzione della vista o con cecità e, in almeno la metà dei casi, la perdita visiva potrebbe essere prevenuta o trattata attraverso diagnosi precoce, cure appropriate e accesso ai servizi. La vista, sottolinea IAPB, incide sull'apprendimento, sull'autonomia, sulla partecipazione sociale e sulla qualità della vita.

In Italia, l'invecchiamento della popolazione porta con sé un aumento delle patologie oculari cronico-degenerative, tra cui glaucoma, degenerazione maculare legata all'età e retinopatia diabetica. Secondo IAPB, sono oltre 3 milioni le persone interessate da queste patologie. Ecco i segnali a cui prestare attenzione.

Puntini che compaiono all’improvviso

Piccoli puntini, filamenti o macchie che sembrano muoversi nel campo visivo sono comuni e spesso non indicano un problema grave. Diverso è il caso in cui compaiano improvvisamente, soprattutto se associati a numerosi nuovi corpi mobili o a lampi di luce. Secondo l’American Academy of Ophthalmology, questi segnali possono essere legati a una rottura o a un distacco della retina e richiedono una valutazione oculistica tempestiva.

Lampi di luce e ombre nel campo visivo

Anche la comparsa improvvisa di lampi luminosi non va sottovalutata. Ancora più importante è prestare attenzione alla presenza di un’ombra, di una zona scura o della sensazione che una “tenda” stia coprendo una parte della vista. Sono tra i sintomi che possono accompagnare un distacco della retina, una condizione che necessita di un intervento rapido per ridurre il rischio di una perdita permanente della vista.

Una perdita improvvisa della vista

Un calo improvviso e significativo della vista, anche se interessa un solo occhio, non è un disturbo per cui aspettare che passi. Le cause possono essere diverse e alcune richiedono un intervento urgente. In questi casi è importante rivolgersi immediatamente a un medico o a un servizio di emergenza.

Dolore forte, occhio rosso e vista offuscata

Non tutti i problemi della vista sono indolori. Un dolore intenso associato a un occhio molto arrossato, vista offuscata, nausea o aloni colorati intorno alle luci può essere un segnale di un attacco acuto di glaucoma. Il glaucoma, in generale, può però svilupparsi anche senza sintomi evidenti: proprio per questo i controlli oculistici sono importanti per individuare la malattia nelle fasi iniziali.

Quando la vista peggiora lentamente

Non sono soltanto i cambiamenti improvvisi a meritare attenzione. Una difficoltà che aumenta progressivamente nella visione, una perdita della visione periferica o una persistente sensazione di vista sfocata possono avere cause diverse e vanno valutate da uno specialista. Alcune patologie oculari, infatti, possono rimanere a lungo senza sintomi evidenti.

La prevenzione resta quindi centrale. Un cambiamento della vista non significa necessariamente che ci sia una malattia, ma alcuni segnali - soprattutto quando compaiono improvvisamente - non dovrebbero essere ignorati. La Giornata Mondiale della Vista serve anche a ricordare che prendersi cura degli occhi significa non aspettare che un problema diventi evidente prima di occuparsene.