Sindrome del Bambino Scosso, come la prevenzione può salvare i neonati

La Shaken Baby Syndrome è ancora poco conosciuta in Italia, eppure bastano pochi secondi e una perdita momentanea del controllo per provocare conseguenze gravissime nei neonati in preda a un pianto incontrollato: da gravi emorragie fino alla morte. "Stanchezza e stress sono esperienze comuni e legittime per i genitori. Ma conoscere i rischi permette di fermarsi in tempo", spiega la pediatra Barbara Lauria del Regina Margherita