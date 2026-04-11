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Salute e Benessere

Sindrome del Bambino Scosso, come la prevenzione può salvare i neonati

Giulia Mengolini

©Getty

La Shaken Baby Syndrome è ancora poco conosciuta in Italia, eppure bastano pochi secondi e una perdita momentanea del controllo per provocare conseguenze gravissime nei neonati in preda a un pianto incontrollato: da gravi emorragie fino alla morte. "Stanchezza e stress sono esperienze comuni e legittime per i genitori. Ma conoscere i rischi permette di fermarsi in tempo", spiega la pediatra Barbara Lauria del Regina Margherita

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