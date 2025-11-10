Congelamento degli ovuli, se da privilegio diventasse un diritto?

A chiederlo, attraverso una petizione, è il collettivo-osservatorio 'Stiamo Fresche'. In Italia la crioconservazione degli ovociti - gratuita per legge solo per le pazienti oncologiche - può costare fino a 7 mila euro. "La preservazione della fertilità sia riconosciuta come diritto di salute pubblica e non come scelta privata di chi può permetterselo”, dicono le attiviste. Che vogliono arrivare alla politica