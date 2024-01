Il tempo trascorso a scuola aumenta l’aspettativa di vita. Lo studio

Ogni anno trascorso a scuola o all’università migliora la nostra aspettativa di vita, mentre non frequentarla è dannoso quanto fumare o bere molto. È quanto emerge dal primo studio che collega direttamente l’istruzione alla longevità pubblicato sulla rivista The Lancet Public Health. Utilizzando dati provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Brasile, l’analisi ha rilevato che il rischio di mortalità di un adulto diminuisce del 2% per ogni anno di istruzione a tempo pieno. Lo studio evidenzia inoltre che frequentare un percorso di studi fino all’università equivale a seguire una dieta sana per tutta la vita, riducendo il rischio di morte del 34% rispetto a chi non ha un’istruzione. All’estremo opposto, non frequentare la scuola è altrettanto dannoso per la salute degli adulti quanto consumare cinque o più bevande alcoliche ogni giorno o fumare 10 sigarette ogni giorno per un decennio.

Le parole degli autori

“L’istruzione è importante di per sé, non solo per i suoi benefici per la salute, ma ora essere in grado di quantificare l’entità di questo beneficio rappresenta uno sviluppo significativo”, ha affermato il dottor Terje Andreas Eikemo della NTNU, coautore dello studio, sulle colonne del The Guardian. L’analisi ha inoltre rilevato che i miglioramenti nella longevità sono simili nei paesi ricchi e in quelli più poveri, indipendentemente dal sesso e dalla classe sociale. David Finch, vicedirettore della Health Foundation ha dichiarato: “Abbiamo disuguaglianze davvero grandi nel Regno Unito, il divario nell’aspettativa di vita tra le aree meno povere e quelle più povere in Inghilterra è enorme. 9,4 anni per gli uomini e 7,7 anni per le donne. Quindi questo studio rivela una situazione che già conoscevamo, ma è davvero interessante vederlo quantificato”.