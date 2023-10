Covid, Vaia a Sky TG24: “L’obiettivo è proteggere i fragili”

Immunità ibrida

La situazione è sotto controllo anche grazie al consolidamento della cosiddetta “immunità ibrida”: “Si tratta della somma virtuosa fra un alto tasso vaccinazione, e il contagio determinato dalle varianti”, prosegue Vaia. “Queste ultime rinnovano un virus e lo rendono ancora contagioso, ma non necessariamente più patogeno. Lo abbiamo visto da Omicron in poi. Ecco perché l’impatto sugli ospedali è molto meno rilevante. Voglio usare un termine calcistico per spiegare meglio il quadro: possiamo dire che il Covid è presente, ma non sfonda”. L'esperto precisa infine che la malattia non si manifesta in modo grave se colpisce persone sane e adulte, mentre avrà effetti più pesanti sulle fasce anagrafiche più avanti con l’età. Per proteggere queste ultime è perciò necessaria maggiore attenzione.