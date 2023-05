Covid, anticorpi e cellule T proteggono guariti per 2 anni. Lo studio

La ricerca ha misurato la reattività dei linfociti T della memoria in persone non vaccinate guarite da un'infezione documentata fino a due anni prima e in asintomatici completamente vaccinati

Lo studio

Secondo quanto riferisce all'AdnKronos l'internista Antonino Mazzone, a capo del Dipartimento di Area medica dell'Asst Ovest Milanese e firmatario dello studio, la ricerca ha misurato la reattività dei linfociti T della memoria in persone non vaccinate guarite da un'infezione documentata fino a due anni prima (convalescenti tardivi) e in asintomatici completamente vaccinati. Per farlo sono state utilizzate "tecniche sofisticate che valutano l'immunità cellulare", i test Quantiferon- (Qfn) e Activation-Induced Marker (Aim). Per realizzare lo studio sono stati coinvolti 22 convalescenti tardivi e 13 vaccinati da almeno da 4 mesi, "sebbene su una dimensione di campione limitata, le risposte coordinate, cellulari e umorali (anticorpi, ndr) sono rilevabili nei convalescenti fino a 2 anni dopo l'infezione", ha spiegato Mazzone riportando che dall'indagine risulta come "i non vaccinati e i vaccinati abbiano la stessa risposta immunitaria". I risultati per Mazzone "confermano ciò che abbiamo sostenuto più volte: bisognava aspettare a vaccinare chi aveva già avuto l'infezione".