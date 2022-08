Nuova luce sul comportamento delle cellule malate: verso nuove terapie

Un nuovo studio dall’Università statunitense della Pennsylvania ha scoperto che le unità cellulari malate si comportano come "bibliotecari disordinati": alterano la disposizione dei "libri" che compongono il Dna presente nel nucleo e non sono più in grado di funzionare nel modo corretto

Nuova luce su come l'organismo umano e le sue cellule si comportano in presenza di malattie.

Un nuovo studio dall’Università statunitense della Pennsylvania ha scoperto che le unità cellulari malate si comportano come "bibliotecari disordinati": alterano la disposizione dei "libri" che compongono il Dna presente nel nucleo e non sono più in grado di funzionare nel modo corretto perché faticano a ritrovare le informazioni nel giusto ordine.