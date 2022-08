Malattie renali: studio italiano apre la strada a nuove terapie

Lo studio nel dettaglio



Come sottolineato dall'ospedale pediatrico fiorentino Meyer in una nota, le glomerulonefriti sono patologie infiammatorie del rene che colpiscono da 2 a 10 persone ogni 100, a seconda delle diverse età, dai bambini agli adulti. Queste malattie sono fra le cause più frequenti di insufficienza renale terminale.

Nel corso dello studio, coordinato da Paola Romagnani e Laura Lasagni e svolto soprattutto da Maria Elena Melica, gli studiosi hanno osservato

"che alcune forme di glomerulonefrite derivano, in maniera simile ad alcune malattie del sangue, dalla proliferazione abnorme di singole cellule staminali (cloni) che generano nel rene delle lesioni denominate "semilune"". "L'utilizzo di farmaci già usati per curare alcune malattie del sangue blocca la formazione delle "semilune" e le converte in cellule renali mature, perfettamente funzionanti, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche per queste gravi malattie", hanno riferito i ricercatori. I risultati dello studio, finanziato dalla Regione Toscana e dall'European Research Council, suggeriscono, infine, "che l'espansione di un particolare sottotipo di cellule staminali renali nelle "semilune" nelle biopsie di pazienti affetti da glomerulonefrite è associato alla malattia renale allo stadio terminale, una informazione che può essere utile per meglio diagnosticare queste malattie e prevedere la loro prognosi", conclude la nota.