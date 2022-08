Diabete, scoperta proteina che causa la perdita della funzione renale

Salute e Benessere

Si tratta del Langya virus (LayV), del genere henipavirus. In uno studio pubblicato sul 'The New England Journal of Medicine', gli scienziati spiegano che è una zoonosi, ovvero può essere trasmessa direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo. Provoca sintomi come febbre, affaticamento e tosse ma può compromettere anche la funzionalità epatica e quella renale