Covid, nella mappa Ecdc l’Italia risulta interamente in rosso scuro

In base all’ultimo aggiornamento della mappa a colori, diffusa dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il nostro Paese rientra nella fascia di maggiore rischio per il Covid-19. Totalmente in rosso scuro, considerando il resto del continente europeo, ci sono ad oggi anche la Francia, l'Austria, il Portogallo, l'Islanda e la Grecia

La situazione in altri Paesi europei

La mappa, elaborata settimanalmente sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione, segnala la medesima situazione anche in altre aree del continente. Totalmente in rosso scuro, ad esempio, ci sono ad oggi anche la Francia, l'Austria, il Portogallo, l'Islanda, la Grecia. Situazione differente è quella che riguarda poi l'Irlanda, sostanzialmente divisa fra il rosso scuro e il rosso chiaro, allo stesso modo di quanto succede per Belgio e la Slovenia. Allargando lo sguardo, ancora, si nota come la Spagna sia segnalata, in gran parte del suo territorio, in rosso scuro, escludendo però una specifica parte contraddistinta dalla colorazione in rosso chiaro e alcune regioni, invece, in grigio. Completamente in rosso chiaro, quindi, la Lettonia.

Le aree in grigio

Oltre a parte della Spagna, segnalata in grigio, colore che indica un tasso di test insufficiente a definire il livello di rischio Covid, anche il resto d’Europa nella mappa Ecdc vede dominare la medesima colorazione, sia nella versione che segnala la mancanza di dati sia in quella che indica troppi pochi tamponi. Un’unica eccezione è rappresentata da una piccola area presente in Finlandia, segnalata in rosso scuro.