Covid Uk: casi tornano a salire, picco di decessi da marzo

Sono 35.000 i contagi giornalieri da Covid-19 registrati nel Regno Unito, alimentati dalla diffusione della variante Delta del coronavirus. Circa 3.000 in più rispetto a ieri seppure su una somma di test risalita da 700.000 a quasi un milione. Mentre il bilancio dei morti, appesantito solo in parte dai ritardi statistici di dati riferiti al weekend, ha raggiunto quota 207 nelle ultime 24 ore, ovvero il picco dal primo marzo. Cresce a oltre 7.500 anche il totale dei ricoveri, con un impatto che rimane comunque nettamente inferiore rispetto a quello delle ondate precedenti. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)