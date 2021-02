Meningite, Iss: casi in Italia sotto la media europea

In Italia nel 2019 sono stati segnalati 189 casi di meningite da meningococco, 1671 diagnosi da pneumococco e 186 casi di malattia invasiva da emofilo. Sono solo alcuni dei risultati della sorveglianza delle meningiti batteriche, pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sul sito Epicentro , dai quali emerge che, in generale, l'incidenza dei casi in Italia è inferiore alla media europea.

Meningococco: gli ultimi numeri



Per quanto riguarda la forma di malattia invasiva da meningococco (Neisseria meningitidis), i dati del 2019 sono leggermente più alti rispetto al 2018 (170), ma in calo rispetto all'anno precedente (197). In particolare, l'Istituto Superiore di sanità precisa che nel periodo 2017-2019 l'incidenza delle malattie invasive da meningococco in Italia ha oscillato tra 0,33 casi per 100.000 abitanti nel 2017, 0,28 casi nel 2018 e 0,31 casi nel 2019 "ed è inferiore alla media europea di 0,6 casi /100.000 abitanti riportata nel 2017".

Nell'anno a cui fa riferimento la sorveglianza, i più colpiti da malattia invasiva da meningococco sono stati i neonati sotto l'anno di età (2,97) e i bambini di 1-4 anni (0,88). Tuttavia, l'incidenza è in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti.



I casi di malattia invasiva da pneumococco e emofilo



Quanto alla malattia da pneumococco (streptococcus pneumoniae), dalla sorveglianza emerge che tra il 2017 e 2019 l'incidenza in Italia è passata da 2,56 casi ogni 100.000 abitanti nel 2018, a 2,84 nel 2017 e 2,77 nel 2019. Il dato, anche in questo caso, come precisa l'Iss, "è inferiore alla media europea riportata nel 2018 che risulta di 6,4 casi". I più colpiti dalla malattia da pneumococco risultano essere i neonati sotto l'anno (6,39) e gli over 64 (7,26), "in leggero aumento rispetto al 2018 (5,04 e 6,67 rispettivamente)".

I casi di malattia invasiva da emofilo (Haemophilus influenzae), invece, nel 2019 hanno registrato una crescita rispetto al 2018 (169) e 2017 (150). In particolare, l'incidenza, è passata da 0,25 casi ogni 100.000 abitanti nel 2017 a 0,31 nel 2019. Tuttavia, il dato è comunque inferiore alla media europea di 0,8 casi del 2018. L'Iss precisa che nel 2019 "l’incidenza (per 100.000 abitanti) della malattia invasiva da emofilo è risultata maggiore nei neonati con età inferiore a un anno (2,28) e negli adulti over 64 (0,87), entrambi in leggero aumento rispetto agli anni precedenti".