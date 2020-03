Coronavirus, Bosch sviluppa un test rapido per Covid-19

Per permettere una diagnosi più rapida del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) e supportare le strutture mediche, messe a dura prova dall’attuale emergenza sanitaria, Bosch ha messo a punto un nuovo test di diagnostica molecolare, veloce e completamente automatizzato, per Covid-19, che viene eseguito dal dispositivo di analisi Vivalytic di Bosch Healthcare Solutions. “Vogliamo che il nostro test rapido contribuisca a contenere la pandemia di coronavirus il più rapidamente possibile”, dichiara Volkmar Denner, il Ceo della multinazionale tedesca. “Il suo utilizzo permetterà di accelerare l’identificazione e l’isolamento dei pazienti infetti”. Il test, che soddisfa gli standard di qualità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), sarà disponibile in Germania a partire da aprile e in seguito approderà negli altri mercati (non solo europei).

Risultati in meno di due ore e mezza

Tramite il nuovo test rapido, che può essere condotto direttamente nel punto di cura, è possibile rilevare un’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 in meno di due ore e mezza. Un risparmio di tempo notevole, considerando che con i test attualmente in uso i pazienti devono solitamente attendere da uno a due giorni per conoscere il risultato. Questa rapidità permetterà di identificare e isolare immediatamente le persone infette. “Il tempo è essenziale nella lotta contro il coronavirus. Diagnosi rapida e affidabile sul posto: questo è il grande vantaggio della nostra soluzione”, sottolinea Denner.

Una diagnosi affidabile in tempi brevi

Oltre a Covid-19, la soluzione di Bosch consente di testare un singolo campione anche per altre nove malattie respiratorie, incluse l’influenza A e B. “La particolarità del nostro test è che offre una diagnosi differenziale che permette ai medici di risparmiare il tempo necessario per condurre altri esami”, spiega Marc Meier, presidente di Bosch Healthcare Solutions GmbH. “Inoltre, fornisce loro una diagnosi affidabile in tempi brevi, in modo che possano iniziare una terapia adeguata più velocemente”, aggiunge Meier. Nel corso di vari test condotti in laboratorio con Sars-CoV-2, il test ha prodotto risultati con una precisione superiore al 95%.

Lo svolgimento del test

Per svolgere il test, il personale medico deve utilizzare un tampone per prelevare un campione dal naso o dalla gola del paziente e inserirlo nella cartuccia. Quest’ultima, che contiene già tutti i reagenti necessari, viene posta nel dispositivo Vivalytic per l’analisi. In attesa dei risultati, il personale sanitario è libero di dedicarsi ad altre attività e alla cura dei pazienti. Vivalytic, progettato per essere usato con facilità anche dai medici privi di una formazione specifica sul suo utilizzo, può eseguire fino a 10 test nell’arco di 24 ore.