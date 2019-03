Giornata Mondiale della Poesia 2019: le iniziative in Italia

Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia.

Una ricorrenza indetta dall’Unesco che quest’anno ha come obiettivo quello di promuovere la Poesia autoctona, e in particolare il suo ruolo nella “lotta contro la marginalizzazione e l’ingiustizia”.

Per l’occasione sono in programma diverse iniziative in tutto il territorio italiano, atte a promuovere la lettura e la scrittura di Poesie.

Una data che corrisponde anche all’anniversario della nascita di Alda Merini, nota poetessa e scrittrice italiana.

Iniziative dedicate nella capitale e a Modena

Nella capitale, per celebrare le due ricorrenze, il mensile Leggere:tutti e la Libreria Eli hanno organizzato ‘Abbiamo bisogno di Poesia’, un evento durante il quale il pubblico avrà l’occasione di lasciarsi travolgere dalle storie di poeti, autori, scrittori, cantautori e musicisti.

In programma in serata, una degustazione di vini e di Assenzio, considerato il liquore dei Poeti maledetti.

A Modena, invece, la quindicesima edizione del Poesia Festival porta la poesia, nei bar, nelle osterie e nei ristoranti. Un invito alla lettura e al brindisi in luoghi conviviali nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano e Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Castelfranco Emilia.

"Sarebbe, probabilmente, piaciuta molto a Charles Bukowski questa scorribanda poetica nei bar e nelle osterie, questo modo di far risuonare i versi in luoghi così insoliti e inusuali per la poesia, ma così densi di una socialità feriale, quotidiana, comune" spiega Roberto Alperoli, direttore del Poesia Festival dell'Unione Terre di Castelli.

L’obiettivo è proprio quello di far conoscere il potere dei versi e della poesia a un pubblico nuovo: proprio come sosteneva il Professor John Keating “poesia e musica possono cambiare il mondo”.

A Milano nasce l'Associazione Culturale Alda Merini



A Milano, proprio nella Giornata Mondiale della Poesia, nasce l’Associazione Culturale Alda Merini su iniziativa delle figlie Emanuela, Flavia e Simona.

In Veneto, invece, nella cantina Valpantena verrà assegnato il Premio Poesia, che omaggerà l’autore dei versi che hanno maggiormente colpito la giuria, con una bottiglia con etichetta personalizzata, sulla quale verrà stampata la poesia vincitrice.

“Un concorso aperto a tutti che vuole unire tradizione poetica e operosità contadina, l'incontro tra due forme d'arte che sono fortemente legate alla nostra cultura come elementi della tradizione e che siamo orgogliosi di poter valorizzare con questo premio”, spiega Luigi Turco, Presidente di Cantina Valpantena.

Sabato 23 marzo, inoltre, a Torino nel ristorante La Cloche 1967 è in programma una cena futuristica per celebrale il pittore Fillìa.