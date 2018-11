Settimana nazionale della dislessia: gli eventi fino al 7 ottobre

È in corso la Settimana Nazionale della Dislessia: una sette giorni, dall'1 al 7 ottobre, organizzata dall'Aid, associazione principale che si occupa di questo disturbo, in contemporanea con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (Eda). Tanti gli incontri e gli eventi che, anche nel fine settimana, approfondiranno il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Cos'è la Settimana Nazionale della Dislessia

Il programma della settimana prevede oltre 300 eventi di informazione e sensibilizzazione, in tutta Italia, organizzati da un migliaio di volontari e da oltre 80 sezioni locali dell'Associazione italiana dislessia. Il filo conduttore della manifestazione di quest’anno è la sinergia di due elementi fondamentali nella visione dell’ associazione: il potenziale e la collaborazione. “Ogni persona ha una propria unicità: è importante cooperare per imparare a valorizzare il potenziale di ciascuno, al di là delle difficoltà”, afferma l’Aid.

Gli eventi

Tra gli eventi, il 5 ottobre a Firenze ci sarà il convegno "Tutti insieme per accendere il potenziale delle persone con DSA”. L'iniziativa si propone di promuovere cinema e teatro come strumenti per sviluppare motivazione, capacità di apprendimento e potenzialità di ogni ragazzo. A Rimini, sempre il 5 ottobre, si terrà la conferenza “Dislessia nel mondo del lavoro. Azioni di inclusione e valorizzazione dei lavoratori dislessici”. Il 6 ottobre, la sezione Aid di Varese organizza a Saronno il convegno “DSA in adolescenza e età adulta: istruzioni per l'uso”, per rispondere alle domande che molti adolescenti e insegnanti si pongono: “Cosa fare? A chi rivolgersi per supporto? Come affrontare sfide come patente e ricerca di un lavoro?”. A Genova, la Biblioteca Internazionale Edmondo De Amicis ospiterà “il piacere di leggere”, una giornata alla scoperta della narrativa, per appassionare bambini e ragazzi anche attraverso l'utilizzo di libri digitali. Sempre il 6 ottobre, la sezione di Agrigento organizza due incontri di approfondimenti dell'arte di Agrigento, attraverso una nuova app del Museo Diocesano che facilita la fruizione delle opere attraverso la sintesi vocale multilingue.

Una nuova piattaforma digitale

In occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione Tim con un approccio digitale integrato ai disturbi dell'apprendimento, si arricchisce di nuove funzionalità. Accanto alla mappatura delle 5.000 scuole (oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane) certificate “Dislessia Amica”, il portale mette oggi a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri altre due funzioni: Dislessia Online e Smart@pp. Per individuare i segnali del disturbo di lettura con Dislessia Online, bambini dai sette anni, ragazzi e adulti potranno effettuare prove di lettura e in caso di lievi difficoltà avviare un percorso di recupero. La piattaforma indirizzerà coloro che presentano profili a rischio a strutture competenti per una diagnosi più approfondita. Per riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni di vita dei bambini con Smart@pp, i pediatri – in accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri – potranno effettuare, anche da tablet e smartphone, uno screening ultra-precoce con domande puntuali secondo test standard validati.