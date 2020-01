Fca Melfi: Bardi, non temo che chiuda

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GEN - Il presidente della Regione della Basilicata, Vito Bardi, non teme che la fusione fra Fca e Psa possa portare a una chiusura dello stabilimento Fiat di Melfi. Lo dice rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles. A chi chiedeva se avesse timori per un ipotetico rischio di chiusura dell'impianto, Bardi ha risposto: "No, assolutamente". Al contrario, il fatto di "portare la ricerca a Melfi in questo settore ha risolto anche delle problematiche, per cui la cassa integrazione che prima era alle porte ha trovato possibilità di essere 'sospesa'" per via del "grosso investimento" di Fca nella ricerca.