(ANSA) - MATERA,21 AGO - E'ora sotto controllo l'incendio, divampato per cause in via di accertamento la scorsa notte, a Montescaglioso (Matera), che ha distrutto alcuni ettari di bosco e sterpaglie in località "Monte Vetere". Sul posto hanno lavorato per molte ore squadre dei vigili del Fuoco di Matera, volontari e due mezzi aerei che hanno effettuato una ventina di lanci di acqua.