Bonisoli approva 44 eventi in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 21 AGO - Quarantaquattro progetti, "per complessivi 341 mila euro che verranno assegnati a diversi Comuni della Basilicata", sono stati approvati dal Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Lo ha reso noto lo stesso Ministero. "Questo intervento - ha detto il Ministro - è un ulteriore segno dell'attenzione del Governo per Matera e per l'intera regione. L'obiettivo è quello di sfruttare al massimo l'opportunità di Matera Capitale della cultura per far conoscere e per valorizzare il territorio della Basilicata che, negli anni futuri, deve continuare a vedere nel turismo una delle principali fonti di sviluppo economico. E, in questo caso, la cultura deve essere funzionale a questo obiettivo".