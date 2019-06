Basilicata: 11 mln per raccolta rifiuti

(ANSA) - POTENZA, 18 GIU - La Regione ha previsto un impegno finanziario di circa 11 milioni di euro, a valere sul Po Fesr Basilicata 2014-2020, per 65 Comuni, in relazione all'ammissione a finanziamento dei progetti per la realizzazione o per l'ampliamento dei "Centri comunali di raccolta (Ccr)" a "supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

"I Centri comunali di raccolta (Ccr), oltre che "necessari per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto differenziato - ha evidenziato l'assessore all'ambiente, Gianni Rosa - sono destinati a diventare un importante strumento per fornire servizi e informazioni ai cittadini e per effettuare ed ottimizzare la raccolta differenziata sul territorio comunale.

Con la loro realizzazione si potrà avere in Basilicata una efficace ed efficiente raccolta differenziata, diffusa su tutto il territorio regionale e migliorare sensibilmente le già buone performance di crescita della raccolta differenziata".