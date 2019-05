(ANSA) - MATERA, 16 MAG - Oltre 400 mila "prodotti potenzialmente pericolosi" sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, in provincia di Matera, durante controlli per contrastare la commercializzazione di "merce non sicura per il consumatore". I prodotti sequestrati erano in vendita in due negozi di Matera e di Tricarico (Matera).