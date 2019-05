Sanità: tutte le novità del San Carlo

(ANSA) - POTENZA, 18 APR - Per ridurre le liste d'attesa, e razionalizzare l'offerta sanitaria dell'azienda San Carlo di Potenza, dal prossimo 1 giugno saranno sospese le attività di intramoenia in 14 ambiti "che sforano i tempi previsti dalle normative, e fino a quando i dati non rientreranno nelle medie, con verifiche mensili per ogni settore". E' uno dei provvedimenti annunciati stamani, a Potenza, dal direttore generale del San Carlo, Massimo Barresi, nel corso di una conferenza stampa organizzata per illustrare il quadro generale e i prossimi progetti dell'azienda sanitaria "a cento giorni" dall'insediamento del dg.