(ANSA) - POTENZA, 16 APR - La rete "Energy Touch" che Eni ha allestito in Basilicata per informare i cittadini delle attività in corso in Val d'Agri e dei dati relativi ad estrazioni e stato ambientale è stata presentata stamani, a Potenza, dal responsabile del coordinamento dei progetto Val d'Agri, Walter Rizzi. La rete, digitale e interattiva, si compone di dieci postazioni dotate di uno schermo da 55 pollici, che gli utenti potranno utilizzare come uno smartphone.