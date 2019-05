Uil: a Matera il segretario Barbagallo

(ANSA) - MATERA, 11 APR - "E' da Padoa-Schioppa che attendiamo che ci tolgano il cuneo fiscale dalle spalle dei lavoratori e dei pensionati che oggi pagano tasse più elevate della media europea". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil, Carmelo Barbagallo, oggi a Matera per partecipare all'esecutivo nazionale della Uil Pubblica amministrazione.

"E quindi - ha proseguito - dobbiamo fare in modo che il Governo ci incontri per parlare di questo, non di tasse piatte o spigolose, e del fatto che oltretutto per la ripresa economica del Paese c'è da ridare potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati".