Altri 2,5 mln a giovani imprese agricole

(ANSA) - POTENZA, 11 APR - La Regione Basilicata ha stanziato altri 2,5 milioni di euro del Psr Basilicata 2014-2020 per le progettualità di giovane impresa agricola innovativa, che saranno destinati a 40 imprenditori: lo ha annunciato, in una nota, l'ex assessore all'agricoltura, Luca Braia.

"Salgono a 580, a oggi - ha detto Braia - le progettualità di giovane impresa agricola innovativa finanziate, complessivamente, con oltre 36,5 milioni di euro del Psr Basilicata 2014-2020 in due anni e mezzo. I decreti saranno consegnati nei prossimi giorni. E' questa l'eredità positiva in termini di politiche per il lavoro per i nostri ragazzi e ragazze diplomati e laureati, a contrasto dello spopolamento della nostra regione, che consegniamo alla fine di questa legislatura alla Basilicata tutta".