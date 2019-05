Lezzi: "Il vero cambiamento è solo M5S"

(ANSA) - VIETRI DI POTENZA (POTENZA), 20 MAR - "Credo che la partita sia tra chi vuole scegliere il vero cambiamento, il nuovo, e sono i cittadini che dovranno compiere questa scelta.

Noi siamo il vero nuovo, il vero cambiamento. Centrodestra e centrosinistra hanno governato, si sono alternati al governo nazionale per oltre 20 anni e non hanno mai dato a questa regione quello che merita. La responsabilità di tutto questo è di qualcuno, ma sicuramente non del MoVimento". Lo ha detto, a Vietri di Potenza (Potenza), il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, che oggi, in Basilicata, partecipa ad alcune iniziative elettorali a sostegno del candidato governatore M5S, Antonio Mattia.