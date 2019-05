Salvini, "Il 24 marzo si cambia aria"

(ANSA) - LAVELLO (POTENZA), 17 MAR - "Il 24 marzo si cambia aria in Basilicata. Vi prometto cinque anni di serietà, onestà, lavoro e concretezza": lo ha detto poco fa a Lavello (Potenza) il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un breve comizio a conclusione del suo tour di tre giorni in Basilicata, dove domenica prossima si voterà per le regionali. Salvini è giunto a Lavello dopo aver parlato a Melfi (Potenza). Ha così concluso un tour in Basilicata cominciato venerdì nel Lagonegrese.