Costa: "Con il M5S per difesa ambiente"

(ANSA) - POTENZA, 8 MAR - In vista delle elezioni regionali, per le estrazioni petrolifere in Basilicata, il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, "sposa e condivide il programma ambientale del Movimento cinque stelle e del suo candidato governatore, Antonio Mattia, perché è un programma serio e perché si può portare avanti".

Stamani, a Potenza, a margine di un'iniziativa elettorale, Costa ha inoltre evidenziato che il programma pentastellato "mi consente come Ministro dell'Ambiente anche di sostenerlo: questo è un fatto importante a beneficio ambientale, ovviamente, della Basilicata, intesa come territorio".