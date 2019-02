Maschere cornute di Aliano,ne parlò Levi

(ANSA) - ALIANO (MATERA), 26 FEB - Sta per ripetersi anche quest'anno, il 3 e il 5 marzo, ad Aliano (Matera) - dove Carlo Levi, l'autore di "Cristo si è fermato a Eboli", trascorse circa due anni di confino, fra il 1935 e 1936 - il rito "arcaico e affascinante" del Carnevale, di cui sono protagoniste le "maschere cornute".

Si tratta di opere artigianali uniche, costruite da artigiani locali, rese meno minacciose da cappelli colorati: secondo gli studiosi, sono legate alla mitologia greca, al dio Pan. Sfilano per le vie del paese accompagnate da fisarmoniche e "cupa cupa" (un altro strumento musicale antico), alle donne in costume tipico e ai bambini vestiti da briganti.

Aliano non è lontana da Craco (Matera) - il cosiddetto "paese fantasma" perché abbandonato dopo una frana, dove Mel Gibson ha girato alcune scene del suo "La Passione di Cristo"; ed è in provincia di Matera, la Capitale europea della Cultura 2019, con i suoi antichi e unici rioni Sassi.