Matera 2019, Lezzi "Stazioni Fal pronte"

(ANSA) - MATERA, 25 FEB - "Le stazioni delle Fal, quella centrale e quella di Serra Rifusa con il parcheggio di interscambio, sono pronte": lo ha detto a Matera il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in città per fare il punto sui lavori in corso nella Capitale europea della cultura 2019.

Lezzi ha incontrato i giornalisti dopo una riunione in prefettura, alla quale hanno partecipato il sindaco, Raffaello De Ruggieri, dirigenti delle Ferrovie appulo-lucane, amministratori e tecnici della Regione Basilicata e degli enti locali. Commentando lo stato di alcuni lavori a Matera, il ministro per il Sud ha detto che "vi è qualche ritardo ma si sta procedendo".