Da Matera 2019 a Tokyo per la cultura

(ANSA) - MATERA, 23 FEB - L'Ambasciata italiana a Tokyo ha ospitato la terza giornata di appuntamenti del General Meeting di Eu Japan Fest con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e altri attori della produzione culturale ed economica internazionale.

Matera e Plovdiv (entrambe Capitali per il 2019) hanno illustrato i loro progetti per l'anno in corso, guidando inoltre le undici delegazioni delle capitali europee della cultura invitate in Giappone, negli incontri con le principali aziende nipponiche che investono nella cultura del loro paese da ben 26 anni all'interno dei programmi delle capitali stesse. "Per una città così piccola come Matera - ha spiegato il direttore generale della Fondazione, Paolo Verri - è un'incredibile opportunità essere qui a rappresentare l'Italia e l'Europa".