Regionali: Potere al Popolo non ci sarà

(ANSA) - POTENZA, 16 FEB - "In attesa che le condizioni politiche siano più favorevoli ad un cambiamento radicale degli attuali assetti di potere", Potere al Popolo "ha deciso di non partecipare alle elezioni regionali" che in Basilicata si svolgeranno il prossimo 24 marzo. Secondo Potere al Popolo, "sarebbe necessario uno scatto d'orgoglio e di amor proprio verso questa terra che purtroppo al momento non è dato vedere in quanto la politica è sempre più schiacciata sulle questioni contingenti e di potere".